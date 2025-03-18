Eskiden işler kolaydı. Güvenlik birimlerinden kaçmak mı istiyorsun?

Alırsın yeni bir numara, yeni bir SIM kart, olur biterdi.

Teknoloji öyle bir seviyeye geldi ki artık numara değiştirmek, peruk takmak kadar anlamsız.

Seni sen yapan şey sadece telefon numaran değil, davranışların, yazışma şeklin, hatta emojileri kullanma biçimin bile. Ve evet, Mossad gibi istihbarat örgütleri de bunu çok iyi biliyorlar.

Bir gün aniden yeni bir WhatsApp hesabı açıyorsun. Yeni numara, yeni başlangıç. Ama yapay zekâ ne yapıyor?

Senin nasıl yazdığını hatırlıyor. Cümle yapını, yazım hatalarını, noktalama kullanma stilini analiz ediyor. Sen sürekli “slm” yazıyorsan, ama “naber?” sorusuna her zaman “iyi sen” diye cevap veriyorsan, yapay zekâ bunu kaydediyor.

Yeni numarayla da aynı şekilde yazmaya başladığında diyor ki: “Tamam, bu kişi yine aynı kişi.”

"Kimse Beni Takip Edemez" Diyenlere Bir Örnek

Ahmet’in telefonu var, ve numarasını sürekli değiştiriyor. Ahmet akıllı olduğunu düşünüyor ama Mossad ondan daha akıllı.

Ahmet WhatsApp’ta sürekli "Hahaha" yazıyor, “Hahah” değil, “Ahaha” hiç değil.

Ahmet gece 02:00-04:00 arası aktif oluyor.

Ahmet en çok Mehmet ve Yusuf’la konuşuyor.

Ahmet telefonda her zaman 1.5 saniye duraksadıktan sonra konuşmaya başlıyor (evet, AI bunu bile fark ediyor!).

E ne oldu? Ahmet numara değiştirdi ama yazışma tarzı, aktif saatleri, konuştuğu kişiler ve ses tonu aynı kaldı. Mossad için Ahmet hâlâ Ahmet.

O Zaman Ne Yapacağız?

Öncelikle, numara değiştirmek kesinlikle tek başına bir çözüm değil. Eğer gerçekten takip edilmek istemiyorsan bütün dijital ayak izini değiştirmek zorundasın.

Yazışma tarzını değiştir. Farklı kelimeler kullan, farklı cümle kalıpları dene.

Farklı saatlerde çevrimiçi ol. Yapay zekâ için günlük rutinler büyük bir ipucu.

Şifreli ve merkeziyetsiz uygulamalar kullan. WhatsApp yerine Briar, Signal veya Session gibi uygulamalar daha güvenli.

Telefon cihazını bile değiştir. Sadece SIM kart yetmez, çünkü cihazın IMEI’si de takip ediliyor.

Çağımızda tam anlamıyla iz bırakmamak neredeyse imkânsız. Büyük veri sistemleri, yapay zekâ ve istihbarat örgütleri insanları tekil bir numaraya değil, bir dizi davranışsal kalıba göre takip ediyorlar.

Senin sadece ne yazdığın değil, nasıl yazdığın, hangi hızda yazdığın, ne zaman yazdığın bile artık birer dijital imza.

Eğer biri seni gerçekten izlemek istiyorsa, numara değiştirmek sadece yüzeysel bir hamle olur. Artık kaçmak için dijital olarak da "farklı biri" olmak gerekiyor. Asıl zor olan da bu.