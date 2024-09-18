MOSSAD'dan Lübnan'a ikinci saldırı

Dün Lübnan genelindeki binlerce el telsizinin patlaması sebebi ile 9 kişi hayatını kaybetti, Hizbullah yapılan saldırı sonrası misilleme sözü verdi. ABD medyası cihazlardaki tuzağın daha önce kurulduğunu ve Hizbullah'ın "tuzağı" fark edebileceği endişeyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin bu cihazların patlatılmasına karar verdiğini iddia etti. Dünkü saldırının yanı sıra bugün de Hizbullah ait yaklaşık 500 çağrı cihazı patladı.

LÜBNAN'DA YENİDEN EL TELSİZLERİ PATLATILDI 3 KİŞİ ÖLDÜ

Dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan çağrı cihazı saldırısına bir yenisi eklendi.

Hizbullah'tan alınan kaynaklara göre, Lübnan'ın Tire ve Beyrut şehirlerinde, Hizbullah'a ait yüzlerce el telsizi patladı. Patlama bölgelerine ambulanslar sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, dün Hizbullah'ın çağrı cihazları siber saldırıda bulundu. Saldırı sonrası 12 kişi öldü 2 bin 750 ile 2 bin 800 kişi yaralandı. Yaşanan saldırı dünya gündemine otururken, İsrail tarafından bir saldırıda bugün gerçekleşti. Hizbullah'ın el telsizleri bugün de patlatıldı. Bugün yaşanan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır temaslarına başladı. Başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşen Bakan Blinken, daha sonra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı. İki bakan ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Blinken, Hizbullah’ın kullandığı el telsizleri patlatılarak yapılan saldırıdan ABD’nin önceden haberdar olduğuna ilişkin söylemleri reddederek, “ABD’nin bu olaydan ne haberi vardı ne de bu olaylara dahil oldu. Hala bilgi topluyor, gerçekleri öğrenmeye çalışıyoruz. Genel anlamda tüm tarafların Gazze’de çözmeye çalıştığı çatışmayı tırmandıracak adımlardan kaçınmasının önemi noktasında çok net olduk ve net olmaya da devam ediyoruz” dedi.