Mossad’ın kilit isminden İsrail’i şoke eden açıklama

İsrail Devlet Televizyonu KAN'a açıklamada bulunan Pardo, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ilişkin, "Eğer esirlerden vazgeçtiyse bunu kamuoyu önünde açıkça açıklasın." dedi.

Pardo, "Savaşı 136 tabutla (Gazze'deki İsrailli esirler) bitirecek olursak İsrail ilk kez kaybeder. Devlet, vatandaşlarını gözden çıkarma ve onlara ihanet etme (yanlışını) düzeltmek zorunda." ifadelerini kullandı.

KAN'ın başka bir haberinde aktarılanlara göre ise İsrailli esirlerin ailelerinden onlarca kişinin, Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi yapmak üzere Kayserya şehrine hareket ettiği belirtildi.

Netanyahu hükümetine güvenlerini yitirdiklerini ifade eden esir aileleri, kendilerinin harekete geçeceğini belirtti fakat ayrıntı vermedi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir yer alıyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan ateşkes durumunda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.