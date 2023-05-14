Mostafa Mohamed için Nantes'tan skandal karar. Hemen kadrodan çıkarıldı

Ligue 1'de Toulouse ile Nantes maçı öncesi Nantes'in Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Mostafa Mohamed için Nantes'tan skandal karar. Hemen kadrodan çıkarıldı

Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse ve Nantes karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Nantes'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

OYNAMAYI REDDETTİ
Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mostafa Mohamed, Toulouse maçı öncesinde LGBT temalı gökkuşağı renklerine sahip formayı giymemek için sahaya çıkmayı reddetti.

KADRO DIŞI KALDI
L'Equipe'te yer alan habere göre, Mostafa Mohamed bu hareketi sonrası teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Takım maçın oynanacağı stada doğru hareket ederken, Mısırlı golcü takımın konakladıkları otelde kaldı.

İşte Mostafa'nın giymeyi reddettiği forma;

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