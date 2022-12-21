Motivasyon eksikliği nasıl yok edilir?

Uzm. Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, motivasyon eksikliğinin nedenleri ve motivasyon eksikliğinin nasıl giderileceği hakkında bilgiler verdi. Akaydın şunları söyledi:

“Motivasyon eksikliğine neden olan faktörler şunlardır: Hedefsizlik veya yanlış hedefe yönelmek, Özgüven eksikliği, Zamanı verimli kullanamamak, Fazla iş üstlenmek, İşleri ertelemek motivasyon kaybına yol açmaktadır. Bireyin çevresinden gelen performansına ve potansiyeline yönelik olumsuz duygu ve düşünceler de motivasyonun zedelenmesine yol açabilir.”

“Hedef belirlerken kendi seçimimizi yapabiliyor olmamız oldukça önemlidir. Hedef, kişinin kendisi ve ihtiyaçlarıyla ne kadar uyumlu olursa kişi, o kadar motive olur. Bu durum hedefe giden yolda karşılaşılacak engelleri aşmayı ve yorgunlukla baş etmeyi daha kolaylaştırır. Bu nedenle doğru hedef belirlemek motivasyon için oldukça önemlidir. Ancak doğru hedef belirlemekle herhangi bir hedef belirlemek aynı şey değildir.” diye konuşan Psikolog Akaydın şunları söyledi:

“Yurt dışında okumayı istemek” bir hedeftir; fakat bu hedef kişi için yeterli motivasyonu taşımamaktadır. Yeterince yapılandırılmamış bir hedef ise en ufak bir olumsuzlukta motivasyon eksikliği olarak karşımıza çıkar. Yapılan işe yönelik duyulan olumsuz düşünceler ve yoğun kaygılar motivasyon eksikliği yaratabilir. Olumsuz duygu ve düşünceler strese, biraz daha ilerlediğinde kaygıya neden olabilmektedir. “Yeterli değilim”, “Başaramayacağım” gibi olumsuz düşünceler ve önyargılar motivasyon eksikliğine yol açabilir.

Gerçekleştirilmesi mümkün olmayan miktarda işin aynı anda üstlenilmesinde de yoğun stres yaşanır. Zaman baskısı ve yorgunluk motivasyon eksikliği yaratır. Motivasyon depolarının dolması için vakit geçirmekten keyif alınan kişilere ve aktivitelere zaman ayırmak gerekir. Sadece ders veya iş odaklı olmak; kendine, dinlenmeye ve eğlenmeye zaman ayırmamak motivasyon eksikliği nedenidir.

Motivasyon eksikliğinin giderilmesine önem verilmemesinde ve motivasyon eksikliği ihmal edildiğinde akademik hayat, sosyal ilişkiler, kişisel yaşam ve kariyerde olumsuzluklara yol açabilir. Performans harcanan işlerin düşük motivasyonla yapılması, alınan keyfi ve dolayısıyla doyumu da negatif etkiliyor.”