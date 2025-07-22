Moto 360 geri dönüyor

2017 yılında üretimine son verilen Moto 360 serisi, 2025’te yeniden doğuyor. Android Headlines’ın yayınladığı görsellere göre, yeni model paslanmaz çelik gövdeye ve metal kayışa sahip. Saatin sağ tarafında, 2 yönünde konumlandırılmış bir döner taç ve 4 yönünde bir tuş dikkat çekiyor. Modern ama klasik bir görünüme sahip olan bu yeni Moto 360, kullanıcıların hem tarzına hem işlevselliğine hitap edecek gibi görünüyor.

Motorola, 2014 yılında Android Wear işletim sistemiyle çalışan ilk yuvarlak akıllı saat olan Moto 360’ı piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekmişti. 2015’te gelen ikinci neslin ardından 2017’de seri rafa kaldırılmıştı. Ancak 2019 yılında, Kanada merkezli eBuyNow şirketi tarafından Moto 360 adıyla bir model daha piyasaya sürülmüştü. Bu da markanın saat pazarındaki isim hakkının başkaları tarafından kullanıldığı dönemlere işaret ediyor.

WEAR OS İLE GELEN DEĞİŞİM

Yeni Moto 360 modelinde en dikkat çekici değişiklik yazılım tarafında olacak. Motorola, önceki akıllı saatlerinde kendi geliştirdiği Moto Watch OS adlı özel bir gerçek zamanlı işletim sistemi kullanıyordu. Ancak yeni modelin, Google’ın geliştirdiği Wear OS ile çalışması bekleniyor. Bu da uygulama desteği, daha iyi senkronizasyon ve geniş bir kullanıcı deneyimi anlamına geliyor.

Motorola'nın mevcut saatleri arasında yer alan Moto Watch 70, Watch 120 ve Watch 40 modelleri daha çok uygun fiyatlı seçenekler olarak sunuluyor. Ancak Moto 360’ın dönüşü, markanın premium segmente göz kırptığının bir işareti olabilir.

PAZAR STRATEJİSİNDE YENİ HAMLE

Yeni Moto 360, akıllı saat pazarında Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi üst düzey rakiplerle yarışacak kapasitede. Beş renk seçeneğiyle gelmesi beklenen modelin fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak premium malzeme ve Wear OS desteği göz önünde bulundurulduğunda, 300-400 dolar bandında bir etiketle sunulması ihtimal dahilinde.

Motorola’nın bu hamlesi, uzun süredir durağan seyreden akıllı saat portföyüne hareket getirebilir. Markanın geçmişte elde ettiği tasarım başarısı ve Wear OS’un sunduğu yazılım avantajı, 2025 model Moto 360’ın kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanmasına neden olabilir.