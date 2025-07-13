MotoGP Almanya Grand Prix'sinde kazanan Marc Marquez

Düzenleme: Kaynak: AA
MotoGP Almanya Grand Prix'sinde kazanan Marc Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika, 42.854 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste dördüncü sezonun ise yedinci zaferine ulaştı.

Virajlarda yaşanan kazalar sebebiyle, yalnızca 10 sürücünün tamamladığı yarışta, Gresini Ducati takımından Alex Marquez, liderin 6.380 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise liderin 7.080 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 12. yarışı Çekya Grand Prix'si, 18 Temmuz'da yapılacak.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA

1. Marc Marquez (İspanya): 344 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 261

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 197

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 142

5. Franco Morbidelli (İtalya): 139

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