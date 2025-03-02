Motokurye yayaya yol vermek isteyince otomobil çarptı!

Kaynak: DHA

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol veren motokurye Reyhan A. (36), arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryelik yapan 1 çocuk annesi Reyhan A. sipariş teslim etmeye giderken Tonguç Baba Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Reyhan A.'ya çarptı. Reyhan A., çarpmanın etkisiyle yola savrulurken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Reyhan A.'yı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Reyhan A. 2 gün iş göremezlik raporu verilerek taburcu edilirken kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi olacağı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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