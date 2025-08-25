Motolux’tan Aksaray’a 80 bin metrekarelik dev yatırım: Türkiye’nin küresel oyuncu olma yolculuğunda stratejik adım

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Firma, mevcut 95 bin metrekarelik üretim alanına ek olarak 80 bin metrekarelik dev bir yatırım kararı aldı. Bu hamle, yalnızca Motolux’un üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Aksaray’ı sanayi üssü konumunda daha da yukarılara taşıyacak.

KÜRESEL PAZARLARDA DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONU

Motolux, bugüne kadar Türkiye’de motosiklet ve elektrikli araç sektöründe elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti. Enduro, chopper, scooter, elektrikli araçlar ve UTV modelleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunan firma, özellikle çevreci ve yenilikçi çözümleriyle öne çıkıyor. Yeni yatırım, bu ürün gamını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin elektrikli araç teknolojilerinde küresel oyuncu olma hedefini destekleyecek.

MUSTAFA KURT: “HEM AKSARAY’A HEM TÜRKİYE’YE KATKI SUNACAĞIZ”

Motolux Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kurt, yatırımın vizyonlarını büyütmek için önemli bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Motolux olarak, Aksaray’dan başlayarak Türkiye’ye ve dünyaya kaliteli, yenilikçi ve çevreci ulaşım çözümleri sunma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Mevcut 95 bin metrekarelik üretim tesisimizle önemli bir başarı elde ettik. Ancak artan talep ve küresel pazarlardaki büyüyen fırsatlar, bizi daha büyük adımlar atmaya yöneltti. Bu doğrultuda, 80 bin metrekarelik ilave yatırımla hem üretim kapasitemizi artıracağız hem de yeni istihdam alanları açarak Aksaray’ın ekonomik gücünü daha ileriye taşıyacağız. Bu yatırım, Türk sanayisinin gücünü dünyaya bir kez daha gösterecek.”

İSTİHDAM VE EKONOMİYE KATKI

Motolux’un yeni yatırımıyla birlikte Aksaray’da yüzlerce kişiye ek istihdam sağlanması bekleniyor. Bu durum, sadece bölgesel anlamda değil, ülke genelinde de ekonomik kalkınmaya katkı sunacak. Özellikle genç iş gücüne yönelik fırsatlar yaratılması, Aksaray’ın cazibe merkezi haline gelmesinde kritik bir rol oynayacak.

MODERN TEKNOLOJİ VE ÇEVRECİ ÜRETİM

Yeni kurulacak tesisin, modern teknolojilerle donatılması planlanıyor. Motolux, çevreci üretim anlayışı doğrultusunda elektrikli araç segmentine daha fazla ağırlık verecek. Böylece sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebilirliği artacak.

AKSARAY’IN SANAYİDE YÜKSELİŞİ

Aksaray, son yıllarda sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken bir şehir haline geldi. Motolux’un aldığı bu yatırım kararı, kentin Türkiye’nin motosiklet ve elektrikli araç üretiminde merkez şehirlerden biri olma yolunda hızla ilerlediğini gösteriyor. Bu stratejik adım, hem yerli üretimin desteklenmesine hem de ihracat kapasitesinin artırılmasına zemin hazırlayacak.

TÜRKİYE’NİN VİZYONUNA KATKI

Motolux’un genişleme kararı, yalnızca bir firma yatırımı değil; aynı zamanda Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki vizyonuna katkı sunan stratejik bir milli hamle olarak değerlendiriliyor.