Seyir halinde iken alev aldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı.

İslahiye-Nurdağı yolunun 17’nci kilometresinde sabah saatlerinde Ahmed Şaban (45) yönetimindeki 27 AIZ 271 plakalı hafif ticari araç, hareket halindeyken yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafif ticari aracı kaplayan alevler kısa sürede söndürüldü. Araçta zarara neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.