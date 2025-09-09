Motor arızası veren aracını gümrükten geçiremeyince yaktı

Hadise, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Bulgaristan plakalı otomobiliyle Türkiye'ye giriş yapan şahıs, aracı motor sorunu yaşayınca geri götürmek istedi. Fakat Bulgaristan gümrük görevlileri, hareket yeteneği olmayan aracı geri kabul etmedi. Bunun üzerine kişi, aracını Alikahya mevkiinde yer alan boş araziye götürdü. Sürücü, aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Aracını ateşe veren şahıs, ifadesinde yaşadığı duruma öfkelendiğini ve bu sebeple yakma kararı aldığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.