Olay gündüz saatlerinde gerçekleşti. Kız kardeşiyle beraber motosiklet süren genç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce sürüklenen abi kardeşin yardımına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza esnasında kız kardeşin kaskının bağlı olmadığı, erkek kardeşinde kasksız olduğu gözlemlendi.
Motor dehşeti: Kardeşiyle korkunç kaza
İstanbul Avcılar’da motosikletli abi kardeş, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
