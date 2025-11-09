YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Bediüzzaman Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen Yasin B.’ye ait 68 AFK … plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı kavşağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Otomobilden gelen yoğun benzin kokusunun ardından yükselen alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

Olayda yaralanan olmazken, araç sürücüsü Yanan otomobil, çekici yardımıyla kavşaktan kaldırıldı.