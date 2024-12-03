Motor sporlarında etik kural ve denetim mekanizmaları değişiyor

2023 yılı boyunca FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’e yönelik çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu iddialar arasında, başkanlık ofisi finansmanına dair şeffaflık eksikliği ve büyük ödüllerde müdahaleler yer aldı. Ancak etik komite, Suudi Arabistan ve Las Vegas Grand Prix’lerindeki iddiaları kanıt yetersizliği nedeniyle reddetti.

Ayrıca, başkanlık ofisi tarafından üye kulüplere tahsis edilen 1,5 milyon dolarlık “Başkanlık Fonu” ve etik kuralların ihlali iddiaları da incelendi. Bu süreçte, FIA’nın eski CEO’su Natalie Robyn ve denetim komitesi üyeleri Bertrand Badre ile Tom Purves görevlerinden alındı. Compliance officer (uyum sorumlusu) Paolo Basarri ise geçtiğimiz ay işten çıkarıldı.

ÖNERİLEN STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ VE ETKİLERİ

FIA’nın önerdiği değişikliklerle, etik komitenin şikayetleri derinlemesine inceleme yetkisi kaldırılarak sadece ön değerlendirme yapma hakkı tanınıyor. Bu değerlendirmeler, senato başkanının onayına sunulacak. Ayrıca, denetim komitesinin mali konuları bağımsız olarak soruşturma yetkisi kaldırılıyor ve bu yetkiler doğrudan FIA başkanının kontrolüne geçiyor.

Uyum sorumlusunun etik komiteye rapor sunma yetkisi de iptal edilerek, etik ihlallerin soruşturulması neredeyse imkânsız hale geliyor. Eleştirmenlere göre bu değişiklikler, FIA yönetimi üzerindeki bağımsız denetim mekanizmalarını zayıflatıyor.

GELECEĞİN BELİRSİZLİĞİ

FIA’nın bu değişiklikler konusundaki sessizliği dikkat çekerken, üyeler arası oylama 13 Aralık’ta yapılacak. Değişiklikler onaylanırsa, etik ve denetim komitelerinin etkinliği büyük ölçüde sınırlanmış olacak.

Bu süreç, motor sporlarında şeffaflık ve adalet ilkelerinin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor.