Motorcuya bıçak çekip 'Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etti

Düzenleme: Ayşe Memiş
Motorcuya bıçak çekip 'Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etti

İstanbul’da trafikte tartıştığı motorcuya bıçak çeken gencin “Seni ikiye bölerim” dediği duyuluyor.

Son zamanlar motosiklet sürenlere ve kuryelere yönelik saldırılar arttı. En son genç bir üniversiteli kurye bir vatandaşın bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Bir video daha sosyal medyada viral oldu. İstanbul’da bir sürücü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçakla saldırdı.

Bıçakla saldıran kişi “Seni burda ikiye bölerim. Sen nasıl küfür ediyorsun” diyerek motosikletlinin üzerine yürüdü.

Araya başka sürücülerine ve vatandaşların girdiği görüldü. Saldırıya tepkiler ardı ardına geldi.

25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Balıkesir’de harçlık çıkarmak için motokurye olarak çalışan üniversiteli Ata Emre Akman 17 yaşındaki E.Ö. tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Akman’ın öldürüldüğü anlar Türkiye gündemine oturmuştu.

Daha önce de benzer görüntüler Adana'da yaşanmıştı. Bir videoda şahıs motorcuyu durdurarak gasp etmeye çalıştı. Gaspçı “Neden yanımdan geçerken motoru bağırtıyorsun havalı havalı” diyerek motorun anahtarını almıştı.

Talihsiz genç ise neye uğradığını şaşırmıştı.

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