Motorin fiyatına indirim geldi! İşte son fiyatlar... Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son dönemde küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, benzin ve motorin fiyatları gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, özellikle kamyon taşımacılığı, otobüs firmaları, taksi şoförleri ve bireysel araç sahipleri için büyük önem taşıyor. Fiyatlardaki artış, taşımacılık maliyetlerinin artmasına neden oldu. Bu da doğrudan ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyor. Motorine indirim var mı? Motorine ne kadar indirim yapıldı? İşte 27 Şubat 2025 motorin fiyatları ile ilgili detaylar...

Akaryakıt fiyatlarına motorin indirimi yansıdı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor. 27 Şubat 2025 tarihi itibariyle motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.

İŞTE 27 ŞUBAT 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 46.44 TL/LT

Motorin: 46.58 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin: 46.47 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 46.98 TL/LT

Motorin: 47.29 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 47.35 TL/LT

Motorin: 47.66 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT

KOCAELİ AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 46.50 TL/LT

Motorin: 46.66 TL/LT

LPG: 26.79 TL/LT