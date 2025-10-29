Sektörden edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarında küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle artış bekleniyor. Benzin grubunda 85 kuruşluk bir fiyat artışı beklentisi oluştu. 29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle, akaryakıt fiyatlarındaki bu olası değişikliğin 30 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİNE TARİHİ ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda büyük düşüş yaşanmasına rağmen akaryakıt fiyatları haftalarca değişmemişti. Fiyatlardaki gerileme devam edince haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam geldi.

29 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.34 TL

Motorin: 55.44 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 55.31 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 56.46 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 53.52 TL

Motorin: 56.77 TL

LPG: 27.53 TL