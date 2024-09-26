Motorine bu gece zam gelecek! 2 gün önce de benzine gelmişti

Bütçe açığını kapatmak için tütün ürünleri ve akollü içeceklere seri zam yapan iktidar, şimdi de akaryakıta zam bombardırmanı başlattı. Benzine 2 gün önce 1.20 TL zam yapılmıştı.

Gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zammın gelmesinin beklendiği bildirildi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresinin 43 lira 62 kuruş, Ankara'da ise 43 lira 10 kuruş olacağı ifade edildi.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da sık sık değişiyor.

Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresinin 43 lira 62 kuruş, Ankara'da ise 43 lira 10 kuruş olacağının altı çizildi.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 62 kuruş, Ankara'da ise 43 lira 10 kuruş olacak.

Benzine yine zam geldi. Litresinin 50 TL olmasına çok az kaldı

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbestlik nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol düşerken, motorine zam yapılması dikkat çekti. Brent petrolün varili dün yüzde 2 azalış gösterdi düşüş eğilimine geçti. Bu gün de kapanışa göre yüzde 2,5 değer kaybetti ve 71,1 dolardan fiyatlandı. Bu gelişmeler çerçevesinde motorine Türkiye'de zam yapılması kafaları karıştırdı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenir ve bu şekilde KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanır.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınır. Bu verilerle belirli bir fiyat değişim farkı hesaplanarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.