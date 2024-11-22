Motorine indirim beklenirken zam geliyor

Hükümetin alkollü içecekler ve tütün ürünleriyle birlikte seri zamma bağladığı akaryakıtta fiyatları bu gece yarısı saat 00.01'de bir kez daha değişecek. Motorine 2 gün önce 65 kuruşçuk indirim yapan hükümet bu gece yarısı saat 00.01'de 1 lira 25 kuruş zam yapacak.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorin 42 lira 91 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 85 kuruşa, Ankara'da 43 lira 46 kuruşa, İzmir'de 43 lira 96 kuruşa satılıyor.

Bu gece yarısı yapılacak 1 lira 25 kuruş zam sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorin 44 lira 16 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 10 kuruşa, Ankara'da 44 lira 71 kuruşa, İzmir'de 45 lira 21 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamma isyan eden emekli bir vatandaş "Ne güzel bir ülkede yaşıyoruz ya. 2 gün önce akaryakıta kaşıkla indirim yapıldı gece yarısından sonra kepçeyle geri alacaklar. Bu zam A'dan Z'ye her ürüne zam olarak yansıyacak" dedi.

Bir başka emekliyse "Ben her zaman 50 TL'lik alıyorum diyenlerden ses çıkmıyor. Şimdi alsana 50 TL'lik dayı. O paraya değil 2 katına yani 100 TL'ye göstergedeki kırmızı yanan benzin ışığını söndüremezsin" diyerek tepkisini dile getirdi.