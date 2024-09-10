Motorine indirim geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar sonrası bir indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 50 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İndirim sonrasında İstanbul'da motorinin litre fiyatı 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruş olarak belirlenmiş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasında işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ve dolar kurundaki değişiklikler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Bu hesaplamalar rafineriler tarafından yapılıyor ve ardından dağıtım firmaları tarafından uygulamaya konuluyor. Ancak, rekabet ve serbesti nedeniyle fiyatlarda şehirler ve şirketler arasında küçük değişiklikler yaşanabiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından EPGİS, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmayı durdurdu.

Dava süreci sona erene kadar fiyat değişimlerinin açıklanmayacağı bildirildi. Bu durum, vatandaşların akaryakıt fiyatları hakkında güncel bilgi almasını zorlaştırabilir.