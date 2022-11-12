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Motorlu kuryeye çarpıp olay yerinden kaçtı

Elazığ’da pikap, motorlu kuryeye çarptı. Kaza nedeni ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, pikap sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:31
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Motorlu kuryeye çarpıp olay yerinden kaçtı

Motorlu kuryeye çarpıp olay yerinden kaçtı
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Olay, Elazığ-Malatya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen pikap sürücüsü, motorlu kuryeye çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, pikap sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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