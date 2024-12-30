Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerer sayısında yayımlandı. MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı. Sıfır araçta en düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de yeniden değerlenrdirme oranını yüzde 80'e kadar indirme yetkisini kullanmadı.

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