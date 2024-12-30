Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerer sayısında yayımlandı. MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı. Sıfır araçta en düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de yeniden değerlenrdirme oranını yüzde 80'e kadar indirme yetkisini kullanmadı.