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Formula 1'de yeni sözleşme gelişmesi. 2025 kadar anlaşma sağlandı

Formula 1, Meksika Grand Prix'sinin 2025 yılına kadar yarış takviminde yer alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 20:45
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Motorsporları tutkunlarının beklediği karar çıktı. Meksika, 2025'e kadar Formula 1'de olacak

Formula 1'de yeni sözleşme gelişmesi. 2025 kadar anlaşma sağlandı
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2022 sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'si öncesinde pistin sözleşmesi yenilendi.
Formula 1'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "The Mexico City Grand Prix'si 2025 yılına kadar Formula 1 yarış takviminde yer alacak." ifadeleri yer aldı.
İlk olarak 1962'de düzenlenmeye başlanan Meksika Grand Prix'si, 1971-1985 ve 1993-2014 yılları arasında yapılmamıştı.

Formula 1'de bu sezon 20. yarışı, 28-30 Ekim tarihleri arasında Meksika'da gerçekleştirecek. Sıralama turları 29 Ekim'de, yarış ise 30 Ekim'de TSİ 23.00'te yapılacak.
Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen, 391 puanla ilk sırada yer alırken Hollandalı pilotu 267 puanla Charles Leclerc ve 265 puanla Sergio Perez takip ediyor.

 

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