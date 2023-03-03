Motoru arızalanan lastik bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

(İHA) - Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçelerinde 2 Mart'ta motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardan yardım talebi gelmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı tarihte Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, hareketli lastik botu durdurarak, içerisindeki 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.