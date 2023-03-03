3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motoru arızalanan lastik bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Motoru arızalanan lastik bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçelerinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 21:40
Takip Et

Motoru arızalanan lastik bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Motoru arızalanan lastik bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
+
Aa
-

(İHA) - Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçelerinde 2 Mart'ta motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardan yardım talebi gelmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı tarihte Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, hareketli lastik botu durdurarak, içerisindeki 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
4
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
7
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿Fenerbahçe Bologna'yı sahasında devirdi
﻿Fenerbahçe Bologna'yı sahasında devirdi
﻿Fenerbahçe Bologna'yı sahasında devirdi
﻿Gelecek Partisi'nden açıklama
﻿Gelecek Partisi'nden açıklama
﻿Gelecek Partisi'nden açıklama
﻿İzmirli doktor geçirdiği kazada hayatını kaybetti
﻿İzmirli doktor geçirdiği kazada hayatını kaybetti
﻿İzmirli doktor geçirdiği kazada hayatını kaybetti
﻿Manisa'da 3 farklı işyerine kaçak tütün operasyonu   
﻿Manisa'da 3 farklı işyerine kaçak tütün operasyonu   
﻿Manisa'da 3 farklı işyerine kaçak tütün operasyonu   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.