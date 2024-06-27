Motoru duran uçağı başarıyla piste indirdi. Film değil gerçek

Aktarılan bilgilere göre öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir’in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için kalkış yaptı.

Denizli Çardak Havaalanı'na seyir halinde olan eğitim uçağının motoru mekanik problem nedeni ile Aydın semalarında arızalanarak durdu.

Pilot Mehmet Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyarak uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’nı pistine başarı ile indirdi.

Öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya anbean yansıdı.