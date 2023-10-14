Motoruna 12 yıl boyunca muayene ve sigorta yaptırmadı. Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı

Polisi görünce 12 yıl muayenesiz kullandığı motosikleti bırakıp kaçtı

KAYNAK: İHA
Motoruna 12 yıl boyunca muayene ve sigorta yaptırmadı. Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı

Düzce'de, polisin durdurmak istediği motosiklet sahibi, kaçamayacağını anlayınca motosikleti bırakıp kaçtı. Motosikletin, 12 yıldan beri muayenesinin ve sigortasının olmadığı tespit edildi.

Muayenesi ve sigortası olmayan motosiklet sürücüsü kendisine işlem yapmak isteyen polisi görünce olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Çoban Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis, kavşaktan D-100 kara yoluna dönen motosikleti durdurmak istedi. Önce polisten kaçmaya çalışan sürücü, kaçamayacağını anlayınca motosikleti bırakıp kaçtı.

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AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Uygulanan cezai işlem sonrasında motosiklet bağlandı. Olay, sabah saatlerinde Çoban Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis, kavşaktan D-100 kara yoluna dönen motosikleti durdurmak istedi. Önce polisten kaçmaya çalışan sürücü, kaçamayacağını anlayınca motosikleti bırakıp kaçtı.

Polis tarafından yapılan kontrolde motosikletin 12 yıldan beri muayenesinin ve sigortasının olmadığı tespit edildi.

Uygulanan cezai işlem sonrasında motosiklet bağlandı.

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