Motosiklet alev alev yandı

Kaynak: İHA

Bahçelievler’de seyir halindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Karadeniz isimli bir şahıs, 34 ENM 763 plakalı kiralık motosikleti ile seyrederken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından duman çıktı.

aw441657-02.jpg

Dumanları fark eden Karadeniz, yol üzerinde durdu ve motosikletten indi. Kısa süre içinde motosiklet alev aldı. Etrafı dumanlar kaplarken, Karadeniz en yakın iş yerinden yangın tüpü aldı.

aw441657-01.jpg

Karadeniz, alev alev yanan motosiklete yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Son Haberler
Elektronik devrim! Teknolojinin yeni sınırları
Elektronik devrim! Teknolojinin yeni sınırları
Jackson'dan altın değerinde gol: Chelsea, Everton engelini tek golle aştı
Jackson'dan altın değerinde gol: Chelsea, Everton engelini tek golle aştı
Hapis cezasıyla aranan şahıs yakayı ele verdi
Hapis cezasıyla aranan şahıs yakayı ele verdi
Yurt dışında yaşayan gurbetçi her yıl memleketine ağaç diktiriyor
Yurt dışında yaşayan gurbetçi her yıl memleketine ağaç diktiriyor
Çoban insanlık ölmedi dedirtti
Çoban insanlık ölmedi dedirtti