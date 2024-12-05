Motosiklet almak için yılın son fırsatı! İşte Aralık 2024 kampanyaları

Motosiklet almak isteyen sürücüleri sıfır modeller için acele etmesini gerektiren döneme girdik. 2024 fiyat listelerinin tahminen 1 Ocak 2025 itibariye yenilenmesi öngörülürken sıfır motosiklet almak isteyenlerin harekete geçmesi gerekecek.

MOTOSİKLET MODELLERİ, ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI

İşte popüler 05.12.2024 itibariyle olarak tercih edilen bazı motosikletler, özellikleri ve fiyatları;

HONDA MARKA MOTOSİKLETLER KAMPANYALAR

Kampanya kapsamında, yalnızca Activa 125 modelinin satın alımında liste fiyatı üzerinden Axess'e özel vade farksız 12 ay taksit imkânı sunulmaktadır.

Kampanya stoklarla sınırlıdır.

31 Aralık 2024’e kadar Akbank bireysel kredi kartları için geçerlidir.

Kampanya kapsamında, yalnızca Dio modelinin satın alımında liste fiyatı üzerinden Axess'e özel vade farksız 12 ay taksit imkânı sunulmaktadır.

Kampanya stoklarla sınırlıdır.

31 Aralık 2024’e kadar Akbank bireysel kredi kartları için geçerlidir.

KYMCO MARKA MOTOSİKLETLER Kredi kartına 12 ay taksit ödeme fırsatı Kredi kartına 12 ay taksit ödeme fırsatı Kredi kartına 12 ay taksit ödeme fırsatı

APRİLİA MARKA MOTOSİKLETLER FİYAT LİSTESİ SUZUKİ MARKA MOTOSİKLETLER FİYAT LİSTESİ KAMPANYALAR

Tüm Suzuki modellerinde kampanya!

Tüm Suzuki Modellerinde 12 ay taksit 0 Faiz ödeme fırsatı!*

Kampanya seçili kredi kartlarında geçerlidir.

Kampanya 15.12.2024 tarihine kadar geçerlidir. *Ürün fiyatının tamamına ve her ürüne taksit geçerli olmamakla birlikte taksit yapılacak tutar için yetkili satıcılar ile iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN MOTOSİKLET MARKALARI

- RKS

- Mondial

- Kuba

- Arora

- Honda

AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN MOTOSİKLET MARKALARI

- Honda

- Yamaha

- Piaggio

- BMW

- RKS

2024 YILININ EN HIZLI MOTOSİKLETLERİ HANGİLERİ?

1. Kawasaki Ninja H2R

Kawasaki Ninja H2R, 2024 yılında da hız konusundaki liderliğini sürdürüyor. Bu süperşarjlı motosiklet, 310 beygir gücü üreten motoru ile maksimum 400 km/s hız sınırını aşabiliyor. Piste yönelik tasarımı ve üstün aerodinamik yapısı, onu hız meraklıları için vazgeçilmez kılıyor.

2. Ducati Panigale V4 Superleggera

Ducati Panigale V4 Superleggera, 234 beygir gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.2 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 330 km/s olan bu motosiklet, karbon fiber şasisi ve aerodinamik tasarımı sayesinde hız tutkunlarının gözdesi.

3. Suzuki Hayabusa 2024

Suzuki Hayabusa, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana motosiklet dünyasında hızın sembolü haline gelmiştir. Suzuki Hayabusa, 2024 yılında da hızını ve performansını koruyor. 1340 cc’lik motoru ile 200 beygir güç üreten Hayabusa, 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı elektronik olarak 299 km/s ile sınırlandırılmış olsa da, potansiyel hızı daha yüksek.

4. Yamaha YZF-R1M

Yamaha YZF-R1M, 200 beygir gücündeki motoru ve gelişmiş elektronik destek sistemleri ile 0’dan 100 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 298 km/s olan bu motosiklet, hem pist hem de yol kullanımı için ideal.

5. BMW S1000RR

BMW S1000RR, 205 beygir gücündeki motoru ile 0’dan 100 km/s hıza 2.6 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 299 km/s. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve şık tasarımıyla S1000RR, hız tutkunları için mükemmel bir seçim.

6. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, 217 beygir gücündeki motoru ile 0’dan 100 km/s hıza 2.7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 299 km/s olan bu motosiklet, hafif şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi ile dikkat çekiyor.