Motosiklet almak için yılın son fırsatı! İşte Aralık 2024 kampanyaları

Motosiklet almak isteyen sürücüleri sıfır modeller için acele etmesini gerektiren döneme girdik. 2024 fiyat listelerinin tahminen 1 Ocak 2025 itibariye yenilenmesi öngörülürken sıfır motosiklet almak isteyenlerin harekete geçmesi gerekecek.
MOTOSİKLET MODELLERİ, ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI
İşte popüler 05.12.2024 itibariyle olarak tercih edilen bazı motosikletler, özellikleri ve fiyatları;
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TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN MOTOSİKLET MARKALARI
- RKS
- Mondial
- Kuba
- Arora
- Honda
AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN MOTOSİKLET MARKALARI
- Honda
- Yamaha
- Piaggio
- BMW
- RKS
2024 YILININ EN HIZLI MOTOSİKLETLERİ HANGİLERİ?
1. Kawasaki Ninja H2R
Kawasaki Ninja H2R, 2024 yılında da hız konusundaki liderliğini sürdürüyor. Bu süperşarjlı motosiklet, 310 beygir gücü üreten motoru ile maksimum 400 km/s hız sınırını aşabiliyor. Piste yönelik tasarımı ve üstün aerodinamik yapısı, onu hız meraklıları için vazgeçilmez kılıyor.
2. Ducati Panigale V4 Superleggera
Ducati Panigale V4 Superleggera, 234 beygir gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.2 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 330 km/s olan bu motosiklet, karbon fiber şasisi ve aerodinamik tasarımı sayesinde hız tutkunlarının gözdesi.
3. Suzuki Hayabusa 2024
Suzuki Hayabusa, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana motosiklet dünyasında hızın sembolü haline gelmiştir. Suzuki Hayabusa, 2024 yılında da hızını ve performansını koruyor. 1340 cc’lik motoru ile 200 beygir güç üreten Hayabusa, 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı elektronik olarak 299 km/s ile sınırlandırılmış olsa da, potansiyel hızı daha yüksek.
4. Yamaha YZF-R1M
Yamaha YZF-R1M, 200 beygir gücündeki motoru ve gelişmiş elektronik destek sistemleri ile 0’dan 100 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 298 km/s olan bu motosiklet, hem pist hem de yol kullanımı için ideal.
5. BMW S1000RR
BMW S1000RR, 205 beygir gücündeki motoru ile 0’dan 100 km/s hıza 2.6 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 299 km/s. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve şık tasarımıyla S1000RR, hız tutkunları için mükemmel bir seçim.
6. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, 217 beygir gücündeki motoru ile 0’dan 100 km/s hıza 2.7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 299 km/s olan bu motosiklet, hafif şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi ile dikkat çekiyor.