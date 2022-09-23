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Motosiklet araca göbekten çarptı 

Düzce’de kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 07:39
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Motosiklet araca göbekten çarptı 

Motosiklet araca göbekten çarptı 
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İHA'nın haberine göre, kaza, Uzun Mustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Uzunmustafa Caddesinden Alpaslan Türkeş Bulvarına girmek isteyen otomobile, A.A. idaresindeki 42 AGE 722 plakalı motosiklet çarptı. 

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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