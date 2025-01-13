Motosiklet aracın altına girdi! İki araçta alev alev yandı

İddiaya göre, Nevşehir’den Kayseri istikametine seyreden Kuddusi S. yönetimindeki 38 AHU 218 plakalı otomobil, arkasındaki araçlara yol vermek amacıyla sağ şeride geçtiği sırada Şehmuz Y.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Ardından otomobil bariyerlere çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, otomobilin altına girdi ve her iki araç bir anda yanmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

YARALILAR KAZA YERİNDEN GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Olay yerine kısa sürede polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yola savrulan motosiklet sürücüsü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından güvenli alana çekildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ALEVLER GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kazanın hemen ardından, olay yerine sevk edilen Ürgüp ve Avanos itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araçları söndürmekte güçlük çekti. Otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangın kontrol altına alındı.

TRAİK GÜVENLİK NEDENİYLE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Nevşehir-Kayseri kara yolu güvenlik amacıyla geçici süreyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda soğutma çalışmasını tamamladıktan sonra yol, tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.