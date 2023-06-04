Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

Muğla’da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

İHA’nın haberine göre, kaza öğlen saatlerinde Aktur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup motosikletli arkadaş İzmir’den Datça’ya geldi.

Bugün dönüşe geçen motosikletli grupta yer alan Ferhat Yılmaz (48) idaresindeki 35 BMK 705 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak yola savruldu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın Siyaset
Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın
Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı
Kız Kulesi çevresinde dip temizliği Güncel
Kız Kulesi çevresinde dip temizliği
Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir Siyaset
Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir
Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu Magazin
Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu
AKP’de iki isim arasında Meclis Başkanlığı çekişmesi. Kulislerde toto oynanmaya başlandı Siyaset
AKP’de iki isim arasında Meclis Başkanlığı çekişmesi. Kulislerde toto oynanmaya başlandı
Derbinin VAR hakemi belli oldu Spor
Derbinin VAR hakemi belli oldu