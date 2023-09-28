Motosiklet beton mikserine arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da seyir halindeki motosiklet aynı yönde seyir halinde olan beton mikserine arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet beton mikserine arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı’ndan merkez istikametine seyir halinde olan 24 yaşındaki Aykan Seyitoğulları idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan A.P. yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savurulan motosikleti fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Aykan Seyitoğulları'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan M.B., yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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