Motosiklet cayır cayır yandı!

Kaynak: İHA
Motosiklet cayır cayır yandı!

Çorum'da park halindeyken 3 tekerlekli kasalı motosiklet cayır cayır yandı. Motosikletin yandığını gören vatandaş ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Ekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat Çördük'e ait 3 tekerlekli, elektrikli ve kasalı motosiklette park halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti sardı.

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Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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Alev alev yanan motosikletten geriye ise iskeleti kaldı. Yangını elindeki güğümdeki suyla söndürmeye çalışan motosikletin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

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Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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