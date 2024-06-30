Motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kargın Göleti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Uludağ (41) idaresindeki sepetli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı B.D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinden yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan 6 çocuk babası sürücü Uludağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

moto1.jpg

moto2.jpg

İlgili Haberler
Kız meselesi kavgaya döndü
Kız meselesi kavgaya döndü
Off-road büyük ilgi gördü
Off-road büyük ilgi gördü
Son Haberler
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit Dünya
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı Spor
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı
Bursa’da korkutan yangın Gündem
Bursa’da korkutan yangın
Merkez Bankası kritik kararını verdi Ekonomi
Merkez Bankası kritik kararını verdi
Motosiklet ve otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı Magazin
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı
Valilikten ormanlara yasaklama kararı Yerel Haberler
Valilikten ormanlara yasaklama kararı