Motosiklet duvara çarptı, sürücü öldü

İddiaya göre hızla seyir halinde olan Ahmet Erdem’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakasız motosiklet, BUSKİ Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Şantiyesi'nin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Erdem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından, cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Erdem’in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.