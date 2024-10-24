Motosiklet engelli breye çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet engelli breye çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli olduğu belirtilen S.K'ye motosiklet çarptı. Kazada motosiklete bulunan Amjad Zaitoun, hayatını kaybetti.

Bursa'da seyir halindeki motosikletin önüne atlayan zihinsel engelli adam kazaya sebep oldu. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu V.E.E., 16 MA 2592 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, yola birden zihinsel engelli olduğu iddia edilen S.K. atladı.

Frene basan V.E.E., manevra yapmasına rağmen S.K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü V.E.E., yolcu konumunda bulunan Amjad Zaitoun ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve yaşanan kazada ağır yaralanan Amjad Zaitoun, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü V.E.E. ile yaya S.K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Motosiklet engelli breye çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Motosiklet engelli breye çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Motosiklet engelli breye çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Motosiklet engelli breye çarptı! 1 ölü 2 yaralı

Son Haberler
Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
Fatih Altaylı ‘dün bilgi gelmişti’ dedi: Bir devlet kurumu ile siyasiye saldırı olacak
Fatih Altaylı ‘dün bilgi gelmişti’ dedi: Bir devlet kurumu ile siyasiye saldırı olacak
“Mustafa” filminin İstanbul galasına yoğun ilgi! Atatürk’ün çocukluğunu ilk kez böyle izleyeceksiniz
“Mustafa” filminin İstanbul galasına yoğun ilgi! Atatürk’ün çocukluğunu ilk kez böyle izleyeceksiniz
Yenidoğan Çetesi’nin ortaya çıkan yeni konuşmaları dehşete düşürdü! “O bebekten ciro yapacağız”
Yenidoğan Çetesi’nin ortaya çıkan yeni konuşmaları dehşete düşürdü! “O bebekten ciro yapacağız”
Şanlıurfa’nın müzik kültürü dünyaya tanıtılıyor
Şanlıurfa’nın müzik kültürü dünyaya tanıtılıyor