Motosiklet faciası: 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet faciası: 1 ölü 1 yaralı

Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobile aynı istikamette seyreden motosiklet çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Ölümlü kaza Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde yaşandı. 31 AOV 914 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette ilerleyen 27 AVR 436 plakalı motosikletle çarpıştı.

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Kazada motosiklette bulunan 2 şahıstan birisi öldü, birisi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, ağır yaralı vatandaşı ve hafif yaralı araç sürücüsünü hastaneye kaldırıldı.

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Olay yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybeden şahıs cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahısların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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