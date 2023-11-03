Motosiklet hırsızı yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında 4 motosiklet hırsızı yakalandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet hırsızı yakalandı

Lapseki ilçesine bir süre önce dışarıdan pikapla gelerek çok sayıda motosiklet çalan ve bazı motosikletlerin kilitlerini zorlayan 4 hırsız şüphelisi, yüzlerini kapüşonla kapatıp yakalanmayacaklarını sanarak rahat tavırlarla hırsızlık gerçekleştirdiler.

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Lapseki Cumhuriyet savcılığı koordinesinde polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu hırsızları tespit etti. Çanakkale merkezde yakalayıp Lapseki'ye getirilerek mahkemeye çıkarılan 4 hırsız şüphelisi, yapılan sorgulamanın ardından Çanakkale’den pikapla gelip hırsızlıkları yaptıklarını itiraf etti.

H.C.T- N.D- İ.B. ve O.O. adlı 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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