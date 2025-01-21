Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Sivas'ta 2 adet motosiklet hırsızlığı olayına karışan failler yakalandı.

Sivas'ta meydana gelen 2 adet motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin, Asayiş Şube Müdürlüğümüze yapılan başvuru sonrasında başlatılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.Y, E.Y ve B.U isimli şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aynı gün yapılan başarılı operasyon sonucu saklandıkları evde yakalandı ve çalıntı motosikletler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

aw374929-01.jpg

Yakalan şahısların yapılan sorgusunda; E.Y. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, D.Y. isimli şahsın ise birden fazla kişiyle silahlı tehdit suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün Kesinleşmiş Hapis Cezası ile arandığı anlaşılmış, gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

aw374929-02.jpg

Son Haberler
Lüks otomobil ağaca çarpıp ters döndü
Lüks otomobil ağaca çarpıp ters döndü
Sobaya tiner döktü cayır cayır yandı: İmdadına komşusu yetişti
Sobaya tiner döktü cayır cayır yandı: İmdadına komşusu yetişti
Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı açıklandı
Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı açıklandı
Bolu'daki yangında kan donduran görüntü
Bolu'daki yangında kan donduran görüntü
16 yaşında otobüs kaçırdı
16 yaşında otobüs kaçırdı