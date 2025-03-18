Motosiklet hırsızlığı şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA
Motosiklet hırsızlığı şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Bolu'da 3 farklı mahalleden 4 motosikleti çalan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde 3 farklı mahalleden 4 vatandaşın motosikleti çalındı. Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı mahallede titizlikle çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızı 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

Son Haberler
LGS’ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs
LGS’ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs
Kaçak hafriyat dökümüne geçiş yok!
Kaçak hafriyat dökümüne geçiş yok!
Hatayspor’da kümede kalma umutları sürüyor: Fark 11 puan
Hatayspor’da kümede kalma umutları sürüyor: Fark 11 puan
5 ayrı yerinden bıçakladı! Babasını kanlar içerisinde buldu
5 ayrı yerinden bıçakladı! Babasını kanlar içerisinde buldu
Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı
Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı