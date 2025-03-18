Motosiklet hırsızlığı şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde 3 farklı mahalleden 4 vatandaşın motosikleti çalındı. Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı mahallede titizlikle çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızı 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.