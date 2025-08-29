Motosiklet ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile beton mikseri çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Kepez Işıklar mevkisinde seyir halindeki motosiklet, beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikser sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Galatasaray süreyi kullanırsa Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da olmayacak
Galatasaray süreyi kullanırsa Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da olmayacak
27 Euroya Tahammül Edemeyen Zihniyet
27 Euroya Tahammül Edemeyen Zihniyet
Biz Ne İstiyoruz?
Biz Ne İstiyoruz?
Dünyaya diz çöktüren Türkler
Dünyaya diz çöktüren Türkler
SESSİZ ÇIĞLIK
SESSİZ ÇIĞLIK