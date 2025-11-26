YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Recep Tayyip Erdoğan Parkı alt geçidi, 91. Cadde üzerinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tacin istikametine seyir halinde olan bisiklet sürücüsü M.Ö. (77) ile 68 plakalı motosiklet sürücüsü M.E.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsü M.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.