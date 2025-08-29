Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, İsmail T. (52) idaresindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Sinop istikametine seyir halindeyken Etyemez mevkiine geldiği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Okay Anarat’ın (65) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

