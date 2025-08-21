Motosiklet ile kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

Mahmut Şen/Aksaray

Aksaray’da Paşacık Caddesi 1611 nolu kavşakta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile ticari kamyonet çarpıştı.

Kavşakta henüz bilinmeyen nedenle motosiklet ile 68 AED 140 plakalı ticari kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hatice Baydar (64) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.