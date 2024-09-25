Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat İlçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeki Fatih Tekin'in kullandığı 07 BPK 098 plakalı motosiklet ile 6542 sokaktan Şeyh Şamil Caddesine çıkan Ali Karamancı'nın kullandığı, 07 ADT 642 plakalı otomobilin Çarşamba Pazarı önündeki kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son Haberler
Doğaya bırakılan kızıl geyik vatandaşlara kendini sevdirdi
Doğaya bırakılan kızıl geyik vatandaşlara kendini sevdirdi
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Antalyaspor’a transfer yasağı getirdi
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Antalyaspor’a transfer yasağı getirdi
Fransa - İran maçında şike iddiası!
Skandal şike iddiası ortalığı karıştırdı: FIFA olaya el attı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu. 18 kişi tutuklandı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu. 18 kişi tutuklandı