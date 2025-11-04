Kaza, Bursa'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan A.K. (18) idaresindeki motosiklet, sola dönüş yapmak için manevra yapan H.D. (72) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

2 YARALI VAR

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yola savrularak metrelerce sürüklendi.

Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen ekipler tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.