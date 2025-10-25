Manisa'da çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat, 17.30 sıralarında İzmir - Ankara 300 Karayolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan karşıya geçmekte olan İbrahim Yılmaz (50) idaresindeki plakasız motosiklet ile D300 karayolunda Uşak istikametine seyir halinde olan M.F.K. (27) yönetimindeki 45 ALV 324 plakalı transit araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken transit sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan İzmir Ankara D300 Karayolu Uşak istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken transit sürücüsü M.F.K.(27) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.