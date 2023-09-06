Motosiklet kamyonun altına girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonun altına motosiklet girdi. Sürücüsü için ekipler adeta zamanla yarıştı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet kamyonun altına girdi

Kaza gece saatlerinde Gülüç Beldesi mevkisinde yaşandı. Ahmet Ö. yol kenarında park halinde olan 67 SC 442 plakalı kamyonuyla hareket ettiği esnada Çağatay K. idaresindeki 06 DPK 676 motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonun altına girdi. Motosiklet sürücüsü Çağatay K. kamyonun altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 20 dakika boyunca sürücüyü kamyonun altından kurtarmaya çalıştı. Adeta zamanla yarışan ekipler vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar medana gelen motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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