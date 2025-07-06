Motosiklet kaskı takıp demir sopa ile otomobile zarar verdi



Olay, 4 gün önce gece saat 02.50 sıralarında Cedit Mahallesi 319. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünün tanınmaması için kafasına motosiklet kaskı takan şahıs, önce sokakta bir süre dolaştıktan sonra park halindeki otomobilin yanına geldi.

Çevrede kimsenin bulunmadığından emin olan şahıs daha sonra belinden çıkardığı demir çubukla aracın far ve camlarına vurarak kırdı. Şahıs daha sonra olay yerinden hızla yaya olarak kaçtı.

Saldırı anı ise sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, otomobile zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.