Motosiklet kazada hurdaya döndü

Kaza, Kırıkkale ile Kırşehir arasındaki Arpalıkçukuru mevkiinde meydana geldi.

İddialara göre, B.İ. yönetimindeki araç ile A.K.K. tarafından kullanılan motosiklet çarpıştı.

Bu çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsüyle birlikte O.O. (36) ve N.M. (33) isimli kişiler yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.